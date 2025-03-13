Умеров обсудил с финскими компаниями производство оружия для Украины

Украина и Финляндия усиливают сотрудничество в оборонной сфере. Министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил с финскими компаниями производство боеприпасов и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

"Наше партнерство открывает новые возможности для укрепления украинского войска современным вооружением и оборудованием. Благодарен финским компаниям за открытость к сотрудничеству. Приглашаем их в Украину - мы готовы инвестировать в расширение производственных мощностей, чтобы обеспечить наших воинов необходимой техникой", - подытожил он.

По словам Умерова, Финляндия имеет ценный опыт создания эффективных оборонных решений, и является лидером в сфере технологических инноваций.

"Провел содержательные переговоры с представителями ведущих финских оборонных и технологических компаний. В фокусе - производство боеприпасов, развитие систем спутниковой связи, телекоммуникаций, бронетехники и усиление морской безопасности", - пояснил министр.

Помощь Украине со стороны Финляндии

Заметим, что с начала полномасштабной войны Финляндия активно оказывает помощь Украине в военной, финансовой и гуманитарной сферах. Военная поддержка предусматривает вооружение, боеприпасы, технику и подготовку украинских бойцов.

Недавно Финляндия объявила о предоставлении 36,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Также сегодня, 13 марта, в Киев с визитом прибыла глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Мари Рантанен.

Кроме того, сегодня Финляндия анонсировала 28-й пакет военной помощи Украине. Его стоимость составляет около 200 млн евро.

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