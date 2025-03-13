Фінляндія пообіцяла ще один пакет допомоги Україні: що передадуть

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянена, якого цитує відомство.

Як відзначив Хяккянен, під час зустрічі з головою Міністерства оборони України Рустема Умєрова, зміст пакета не розкривається, але він точно включатиме артилерійські боєприпаси, в яких сьогодні велика потреба.

Голова відомства додав, що у Фінляндії "існує широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні".

"Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки постачань через програму промислової підтримки", - зауважив він.

Під час зустрічі міністрів також було підписано Меморандум про взаєморозуміння в галузі оборонного співробітництва між оборонними відомствами країн.