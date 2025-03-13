Фінляндія пообіцяла ще один пакет допомоги Україні: що передадуть
Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить близько 200 млн євро (217 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянена, якого цитує відомство.
Як відзначив Хяккянен, під час зустрічі з головою Міністерства оборони України Рустема Умєрова, зміст пакета не розкривається, але він точно включатиме артилерійські боєприпаси, в яких сьогодні велика потреба.
Голова відомства додав, що у Фінляндії "існує широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні".
"Також цінно, що нам вдалося поєднати підтримку України зі зміцненням внутрішньої безпеки постачань через програму промислової підтримки", - зауважив він.
Під час зустрічі міністрів також було підписано Меморандум про взаєморозуміння в галузі оборонного співробітництва між оборонними відомствами країн.
Допомога Україні з боку Фінляндії
Від початку повномасштабної війни Фінляндія активно надає допомогу Україні у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Військова підтримає передбачає озброєння, боєприпаси, техніку та підготовку українських бійців.
Нещодавно Фінляндія оголосила про надання 36,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.
Також сьогодні, 13 березня, до Києва з візитом прибула голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Фінляндії Марі Рантанен.
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