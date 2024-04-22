Умєров назвав зброю, завдяки якій росіяни просуваються вперед

Російські війська застосовують на фронті керовані авіабомби вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Вони дозволяють окупантам просуватися вперед крізь руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Сьогодні разом з Дмитром Кулебою мав можливість узяти участь у засіданні Ради Європейського Союзу щодо ситуації в Україні. Зокрема подякував нашим європейським партнерам та Верховному представнику Європейського союзу Жозепу Боррелю за системну та непохитну підтримку України у війні з Росією", - написав Умєров.

Він зазначив, що Росія не обирає засобів у своєму прагненні знищити те, що вона не може захопити, вдаючись до шокуючих злочинних актів проти цивільного населення та критичної інфраструктури.

"У цьому році Росія запустила тисячі ракет та дронів-камікадзе, вдаючись до безпрецедентного застосування керованих авіабомб вагою до 1,5 тонни, які здатні знищувати все на своєму шляху. Ці бомби дозволяють окупантам просуватися крізь руїни", - наголосив міністр.

Умєров також подякував країнам, які уже надали або виявили готовність передати Україні необхідні системи протиповітряної оборони, зокрема Німеччині за її рішення відправити додаткові системи Patriot.

"Саме системи ППО можуть стати вирішальним фактором у захисті неба України та врятувати тисячі життів, забезпечивши нашим захисникам можливість відбити агресію та змусити ворога відступити", - зазначив глава Міноборони.

Він додав, що Міноборони також відкрито до співпраці у сфері оборонної промисловості: спільних підприємств, інвестицій, локалізації виробництва, що допоможе не лише Україні, а й зміцнить оборонний потенціал країн ЄС.

"Міцне партнерство між Україною та Європейським союзом є ключем до нашої спільної перемоги та повернення миру на наш континент", - підсумував Умєров.