Умеров назвал оружие, благодаря которому россияне продвигаются вперед

Российские войска применяют на фронте управляемые авиабомбы весом до 1,5 тонны, способные уничтожать все на своем пути. Они позволяют оккупантам продвигаться вперед сквозь руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Сегодня вместе с Дмитрием Кулебой имел возможность принять участие в заседании Совета Европейского Союза по ситуации в Украине. В частности, поблагодарил наших европейских партнеров и Верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля за системную и непоколебимую поддержку Украины в войне с Россией", - написал Умеров.

Он отметил, что Россия не выбирает средств в своем стремлении уничтожить то, что она не может захватить, прибегая к шокирующим преступным актам против гражданского населения и критической инфраструктуры.

"В этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонн, которые способны уничтожать все на своем пути. Эти бомбы позволяют оккупантам продвигаться сквозь руины", - подчеркнул министр.

Умеров также поблагодарил страны, которые уже предоставили или выразили готовность передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны, в частности, Германию за ее решение отправить дополнительные системы Patriot.

"Именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины и спасти тысячи жизней, обеспечив нашим защитникам возможность отразить агрессию и заставить врага отступить", - отметил глава Минобороны.

Он добавил, что Минобороны также открыто для сотрудничества в сфере оборонной промышленности: совместных предприятий, инвестиций, локализации производства, что поможет не только Украине, но и укрепит оборонный потенциал стран ЕС.

"Прочное партнерство между Украиной и Европейским союзом является ключом к нашей общей победе и возвращению мира на наш континент", - подытожил Умеров.