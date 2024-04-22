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Умеров назвал оружие, благодаря которому россияне продвигаются вперед

Понедельник 22 апреля 2024 17:37
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Умеров назвал оружие, благодаря которому россияне продвигаются вперед Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска применяют на фронте управляемые авиабомбы весом до 1,5 тонны, способные уничтожать все на своем пути. Они позволяют оккупантам продвигаться вперед сквозь руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Сегодня вместе с Дмитрием Кулебой имел возможность принять участие в заседании Совета Европейского Союза по ситуации в Украине. В частности, поблагодарил наших европейских партнеров и Верховного представителя Европейского союза Жозепа Борреля за системную и непоколебимую поддержку Украины в войне с Россией", - написал Умеров.

Он отметил, что Россия не выбирает средств в своем стремлении уничтожить то, что она не может захватить, прибегая к шокирующим преступным актам против гражданского населения и критической инфраструктуры.

"В этом году Россия запустила тысячи ракет и дронов-камикадзе, прибегая к беспрецедентному применению управляемых авиабомб весом до 1,5 тонн, которые способны уничтожать все на своем пути. Эти бомбы позволяют оккупантам продвигаться сквозь руины", - подчеркнул министр.

Умеров также поблагодарил страны, которые уже предоставили или выразили готовность передать Украине необходимые системы противовоздушной обороны, в частности, Германию за ее решение отправить дополнительные системы Patriot.

"Именно системы ПВО могут стать решающим фактором в защите неба Украины и спасти тысячи жизней, обеспечив нашим защитникам возможность отразить агрессию и заставить врага отступить", - отметил глава Минобороны.

Он добавил, что Минобороны также открыто для сотрудничества в сфере оборонной промышленности: совместных предприятий, инвестиций, локализации производства, что поможет не только Украине, но и укрепит оборонный потенциал стран ЕС.

"Прочное партнерство между Украиной и Европейским союзом является ключом к нашей общей победе и возвращению мира на наш континент", - подытожил Умеров.

Россияне применяют КАБы на фронте

Напомним, в последнее время российские войска стали чаще применять управляемые авиационные бомбы на фронте, а также обстрелы населенных пунктов Украины.

В частности, ранее мы сообщали, что за сутки россияне сбрасывают до 30 КАБов на Часов Яр в Донецкой области, чтобы захватить город.

Также днем 11 апреля оккупанты нанесли авиационный удар КАБам по критической инфраструктуре города Сумы. Пострадала местная ТЭЦ.

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