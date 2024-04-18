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За добу скидають до 30 КАБів. РФ не припиняє спроб захопити Часів Яр

Четвер 18 квітня 2024 15:37
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За добу скидають до 30 КАБів. РФ не припиняє спроб захопити Часів Яр Архівне фото: Росія не полишає спроб захопити місто Часів Яр (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація не полишає спроб захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Однак ситуація контролюється підрозділами ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі ситуація навколо міста досить складна. Адже ворог намагається у будь-який спосіб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак Сили оборони контролюють ситуацію.

"Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії", - розповів Волошин.

Він також розповів, що росіяни використовують вже звичну тактику - закидають місто КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру. Росіяни намагаються повністю знищити місто, щоб взяти під контроль "купи пилу".

"У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі", - сказав речник.

Наступ РФ на Часів Яр

Після захоплення Авдіївки російські війська продовжують далі тиснути на сході, аби прорвати оборону. Одним з пріоритетів РФ став Часів Яр.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни планують захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Це дозволить створити умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.

Найбільш жорсткі бої відбуваються в районах Первомайського і Водяного, а також на схід від Часового Яру.

Детально про те, що відбувається у Часовому Яру та як Росія хоче захопити це місто - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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