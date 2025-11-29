Умєров і Кислиця вже вирушили у Флориду на переговори з Віткоффом, - Bloomberg

На переговори мав їхати Єрмак

Нагадаємо, вчора зранку, 29 листопада, НАБУ та САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Пізніше сам Єрмак підтвердив та сказав, що співпрацює зі слідством.

Ці обшуки можуть бути пов’язані з розслідуванням "Мідас" - масштабної справи про корупцію в енергетичному секторі України. Детальніше про обшуки, скандал та подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

НАБУ за підсумками обшуків не оголошувало про будь-які підозри, однак ввечері Єрмак написав заяву про відставку.

Президент Володимир Зеленський прийняв відставку Єрмака та оголосив, що 29 листопада почне консультації щодо кандидатури нового голови ОПУ.

Як стало відомо раніше, оскільки Єрмак пішов у відставку, замість нього в Маямі на зустріч з представниками президента США Дональда Трампа поїде секретар РНБО Рустем Умеров.

За інформацією ЗМІ, спочатку зустріч скасували, але потім виявилося, що вона все ж відбудеться.

Сам Зеленський заявив, що представляти українську делегацію на переговорах будуть начальник Генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства закордонних справ. До цього керівником делегації був Єрмак.