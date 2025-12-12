ua en ru
Умєров і керівництво ФБР проводили секретні зустрічі, - WP

США, П'ятниця 12 грудня 2025 20:59
UA EN RU
Умєров і керівництво ФБР проводили секретні зустрічі, - WP Фото: Рустем Умєров, секретар РНБО України (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Іван Носальський

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров зустрічався з керівництвом Федерального бюро розслідувань США під час своїх візитів до Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За даними чотирьох неназваних джерел WP, Умєров під час візиту до США для переговорів щодо мирного плану провів секретні зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і заступником директора ФБР Деном Бонгіно. Такі зустрічі нібито викликали тривогу в західних чиновників.

Видання пише, що, згідно з чутками, Умєров та інші українські представники могли звертатися до Пателя і Бонгіно в надії отримати амністію від можливих звинувачень у корупції. При цьому є побоювання, що такий канал Вашингтон може використати для тиску на українську владу, щоб вона прийняла мирний план США з істотними поступками для України.

Посол України в США Ольга Стефанішина в коментарі WP підтвердила, що Умєров дійсно зустрічався з керівництвом ФБР. Але, за її словами, обговорювалися тільки питання національної безпеки, які не можна розголошувати.

Зі свого боку представник ФБР зазначив, що на зустрічах обговорювали спільні інтереси двох країн у сфері правоохоронної діяльності та безпеки. Питання корупції в Україні зачіпалося, але не було основною темою.

Він додав, що будь-які припущення про неприйнятність цих зустрічей є "повною нісенітницею".

Представник Білого дому сказав, що "американські чиновники регулярно спілкуються з іноземними чиновниками з питань національної безпеки, що становлять взаємний інтерес".

Він додав, що команда національної безпеки Трампа "веде переговори і з росіянами, і з українцями, щоб сприяти досягненню угоди про припинення війни", і що ті, хто висловлює занепокоєння з приводу зустрічей із ФБР, "не втаємничені в ці дипломатичні розмови і не мають жодного уявлення, про що говорять".

Поїздки Умєрова до США

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров кілька разів літав до Маямі для переговорів зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

У результаті їхніх переговорів мирний план США для завершення війни Росії проти України було доопрацьовано. Зараз там 20 пунктів, а не 28, як це було в початковій версії.

При цьому зміст оновленої версії мирного плану поки що не розголошується.

