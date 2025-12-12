ua en ru
Умеров и руководство ФБР проводили секретные встречи, - WP

США, Пятница 12 декабря 2025 20:59
UA EN RU
Умеров и руководство ФБР проводили секретные встречи, - WP Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Иван Носальский

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встречался с руководством Федерального бюро расследований США во время своих визитов в Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным четырех неназванных источников WP, Умеров во время визита в США для переговоров по мирному плану провел секретные встречи с директором ФБР Кашем Пателем и заместителем директора ФБР Дэном Бонгино. Такие встречи якобы вызвали тревогу у западных чиновников.

Издание пишет, что, согласно слухам, Умеров и другие украинские представители могли обращаться к Пателю и Бонгино в надежде получить амнистию от возможных обвинений в коррупции. При этом есть опасения, что такой канал Вашингтон может использовать для давления на украинские власти, чтобы они приняли мирный план США с существенными уступками для Украины.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в комментарии WP подтвердила, что Умеров действительно встречался с руководством ФБР. Но, по ее словам, обсуждались только вопросы национальной безопасности, которые нельзя разглашать.

В свою очередь представитель ФБР отметил, что на встречах обсуждались общие интересы двух стран в области правоохранительной деятельности и безопасности. Вопрос коррупции в Украине затрагивался, но не был основной темой.

Он добавил, что любые предположения о неприемлемости этих встреч являются "полной ерундой".

Представитель Белого дома сказал, что "американские чиновники регулярно общаются с иностранными чиновниками по вопросам национальной безопасности, представляющим взаимный интерес".

Он добавил, что команда национальной безопасности Трампа "ведет переговоры и с россиянами, и с украинцами, чтобы содействовать достижению соглашения о прекращении войны", и что те, кто выражает обеспокоенность по поводу встреч с ФБР, "не посвящены в эти дипломатические разговоры и не имеют никакого представления, о чем говорят".

Поездки Умерова в США

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров несколько раз летал в Майами для переговоров со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

В результате их переговоров мирный план США для завершения войны России против Украины был доработан. Сейчас там 20 пунктов, а не 28, как это было в первоначальной версии.

При этом содержание обновленной версии мирного плана пока не разглашается.

