Умеров и руководство ФБР проводили секретные встречи, - WP

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров встречался с руководством Федерального бюро расследований США во время своих визитов в Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

По данным четырех неназванных источников WP, Умеров во время визита в США для переговоров по мирному плану провел секретные встречи с директором ФБР Кашем Пателем и заместителем директора ФБР Дэном Бонгино. Такие встречи якобы вызвали тревогу у западных чиновников.

Издание пишет, что, согласно слухам, Умеров и другие украинские представители могли обращаться к Пателю и Бонгино в надежде получить амнистию от возможных обвинений в коррупции. При этом есть опасения, что такой канал Вашингтон может использовать для давления на украинские власти, чтобы они приняли мирный план США с существенными уступками для Украины.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в комментарии WP подтвердила, что Умеров действительно встречался с руководством ФБР. Но, по ее словам, обсуждались только вопросы национальной безопасности, которые нельзя разглашать.

В свою очередь представитель ФБР отметил, что на встречах обсуждались общие интересы двух стран в области правоохранительной деятельности и безопасности. Вопрос коррупции в Украине затрагивался, но не был основной темой.

Он добавил, что любые предположения о неприемлемости этих встреч являются "полной ерундой".

Представитель Белого дома сказал, что "американские чиновники регулярно общаются с иностранными чиновниками по вопросам национальной безопасности, представляющим взаимный интерес".

Он добавил, что команда национальной безопасности Трампа "ведет переговоры и с россиянами, и с украинцами, чтобы содействовать достижению соглашения о прекращении войны", и что те, кто выражает обеспокоенность по поводу встреч с ФБР, "не посвящены в эти дипломатические разговоры и не имеют никакого представления, о чем говорят".