Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела

Переговори України і США

Нагадаємо, українські чиновники раніше провели дві зустрічі з американськими чиновниками для обговорення мирного плану щодо завершення війни Росії проти України.

Спочатку західні ЗМІ писали про те, що в мирному плані 28 пунктів, серед яких були ті, які відображали максималістські вимоги Росії до України для завершення війни.

Згідно з інформацією авторитетних західних видань, у формуванні такого плану могли брати участь російські чиновники.

Зокрема, Bloomberg публікувало прослуховування розмови помічника глави Кремля Юрія Ушакова і російського посланника Кирила Дмитрієва. Вони обговорювали передачу Віткоффу документа з умовами для завершення війни, щоб той міг доповнити і представити його "як американський" план.

Але в результаті переговорів США та України сторони напрацювали 20 пунктів. Найскладніші питання поки узгоджені не були.