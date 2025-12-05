RU

Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники

Фото: Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Иван Носальский, Ростислав Шаправский

Украинская делегация сегодня, 5 декабря, снова встретится с американскими чиновниками по поводу мирного плана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и корреспондента DW Михаила Комадовского в соцсети X.

По данным собеседников РБК-Украина, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Майами.

Соответствующую информацию подтверждает и корреспондент DW. 

"После конструктивных обсуждений вчера вечером делегация возобновляет работу сегодня в Майами. Президент рассмотрит их доклад и примет решение о дальнейших шагах", - сказал Комадовскому неназванный украинский чиновник. 

Переговоры Украины и США

Напомним, украинские чиновники ранее провели две встречи с американскими чиновниками для обсуждения мирного плана по завершению войны России против Украины.

Изначально западные СМИ писали о том, что в мирном плане 28 пунктов, среди которых были те, которые отображали максималистские требования России к Украине для завершения войны.

Согласно информации авторитетных западных изданий, в формировании такого плана могли участвовать российские чиновники.

В частности, Bloomberg публиковало прослушку разговора помощника главы Кремля Юрия Ушакова и российского посланника Кирилла Дмитриева. Они обсуждали передачу Уиткоффу документа с условиями для завершения войны, чтобы тот мог дополнить и представить его "как американский" план.

Но в результате переговоров США и Украины стороны наработали 20 пунктов. Самые сложные вопросы пока согласованы не были.

