Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники

Переговоры Украины и США

Напомним, украинские чиновники ранее провели две встречи с американскими чиновниками для обсуждения мирного плана по завершению войны России против Украины.

Изначально западные СМИ писали о том, что в мирном плане 28 пунктов, среди которых были те, которые отображали максималистские требования России к Украине для завершения войны.

Согласно информации авторитетных западных изданий, в формировании такого плана могли участвовать российские чиновники.

В частности, Bloomberg публиковало прослушку разговора помощника главы Кремля Юрия Ушакова и российского посланника Кирилла Дмитриева. Они обсуждали передачу Уиткоффу документа с условиями для завершения войны, чтобы тот мог дополнить и представить его "как американский" план.

Но в результате переговоров США и Украины стороны наработали 20 пунктов. Самые сложные вопросы пока согласованы не были.