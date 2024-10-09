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Умєров про французькі Mirage 2000: будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу над РФ

Середа 09 жовтня 2024 20:30
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Умєров про французькі Mirage 2000: будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу над РФ Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Винищувачі Mirage 2000, які на початку 2025 року передасть Франція, будуть оснащені так, щоб Україна мала перевагу у повітрі над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в ефірі телемарафону.

За словами Умєрова, сьогодні він зустрічався з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

"Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку. В цьому плані Франція буде нам передавати", - розповів глава Міноборони.

Окрім того, міністри обговорили, що Франція ще може передати Україні після винищувачів Mirage 2000.

"Йдемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу (над ворогом - ред.)", - зазначив Умєров.

Україна отримає винищувачі Mirage 2000 від Франції

Нагадаємо, на початку червня президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір передати Україні винищувачі Mirage 2000 у рамках військової допомоги.

Нещодавно стало відомо, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000, які перед передачею будуть оснащені новим обладнанням. Модернізовані літаки будуть готові до відправки в першій половині 2025 року.

Детальніше про те, як Mirage 2000 можуть посилити Україну, - у матеріалі РБК-Україна.

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