Умєров про французькі Mirage 2000: будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу над РФ

Винищувачі Mirage 2000, які на початку 2025 року передасть Франція, будуть оснащені так, щоб Україна мала перевагу у повітрі над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в ефірі телемарафону.

За словами Умєрова, сьогодні він зустрічався з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

"Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку. В цьому плані Франція буде нам передавати", - розповів глава Міноборони.

Окрім того, міністри обговорили, що Франція ще може передати Україні після винищувачів Mirage 2000.

"Йдемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу (над ворогом - ред.)", - зазначив Умєров.