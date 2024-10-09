Умеров о французских Mirage 2000: будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество над РФ

Истребители Mirage 2000, которые в начале 2025 передаст Франция, будут оснащены так, чтобы Украина имела преимущество в воздухе над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

По словам Умерова, сегодня он встречался с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

"Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику. В этом плане Франция будет нам передавать", - рассказал глава Минобороны.

Кроме того, министры обсудили, что Франция еще может передать Украине после истребителей Mirage 2000.

"Идем по графику. Надеюсь, что скоро будем иметь их у себя. Эти самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество (над врагом - ред.)", - отметил Умеров.