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Умєров анонсував засідання Ради Україна-НАТО

Україна, Середа 05 лютого 2025 22:31
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Умєров анонсував засідання Ради Україна-НАТО Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з держсекретарем Великої Британії Джоном Гілі. Обговорили поточну ситуацію на фронті та плани на найближче засідання Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Умєров розповів, що під час телефонної розмови вони обговорили актуальну ситуацію на фронті та першочергові оборонні пріоритети України.

"Окрему увагу приділили підготовці до засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться вже найближчим часом. Це ключовий формат для зміцнення нашої взаємодії з союзниками та координації подальших кроків у сфері безпеки", - наголосив міністр.

Умєров також подякував Великій Британії за постійну підтримку та ефективний діалог, зазначивши, що разом вони працюють над посиленням обороноздатності та безпеки України.

Попереднє засідання Ради Україна-НАТО

Зауважимо, що в листопаді минулого року Україна скликала екстрене засідання з НАТО.

Учасники обговорили застосування Росією нової балістичної ракети. Нагадаємо, що 21 листопада Росія вперше випустила по Україні нову балістичну ракету.

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Рустем Умєров Війна Росії проти України
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