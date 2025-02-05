Умеров анонсировал заседание Совета Украина-НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с госсекретарем Великобритании Джоном Гили. Обсудили текущую ситуацию на фронте и планы на ближайшее заседание Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Умеров рассказал, что во время телефонного разговора они обсудили актуальную ситуацию на фронте и первоочередные оборонные приоритеты Украины.

"Отдельное внимание уделили подготовке к заседанию Совета Украина-НАТО, которое состоится уже в ближайшее время. Это ключевой формат для укрепления нашего взаимодействия с союзниками и координации дальнейших шагов в сфере безопасности", - подчеркнул министр.

Умеров также поблагодарил Великобританию за постоянную поддержку и эффективный диалог, отметив, что вместе они работают над усилением обороноспособности и безопасности Украины.