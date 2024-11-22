Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через удар РФ новою ракетою, - AFP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами співрозмовників AFP, засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою РФ по місту Дніпро.

Видання з посиланням на дипломатичні джерела зазначає, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.

Удар новою ракетою РФ

У четвер, 21 листопада, Росія вперше випустила по Україні нову балістичну ракету. Повітряні сили ЗСУ спочатку заявили, що це була міжконтинентальна балістична ракета. Пуск був з Астраханської області, ймовірно, з полігону "Капустін Яр".

У мережі припускали, що це була ракета "Рубєж", яка запускається з наземної установки.

Проте російський диктатор Володимир Путін ввечері 21 листопада заявив, що армія РФ вдарила по Дніпропетровській області ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". Аналітики Defense Express припускають, що "Орєшнік" фактично може бути ракетою "Рубєж", а Росія просто намагається залякати Захід неймінгами.

При цьому у Пентагоні заявив, що Росія незадовго до запуску нової ракети попередила США про це.

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