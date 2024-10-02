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Умєров анонсував велику українську ракетну програму: про що мова

Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До кінця поточного року, або ж на початку 2025-го буде представлена інформація щодо української великої ракетної програми. Партнери вже надали усну згоду на те, що будуть фінансувати її.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони України Рустема Умєрова під час другого Міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2), якого цитує "Інтерфакс".

"Як вам відомо, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року - або до кінця року - ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма", - заявив міністр й додав, що Україна вже почала працювати над вітчизняними балістичними ракетами. 

За словами Умєрова, програма є "досить потужна". Зокрема він відзначив, що Київ вже обмінявся нею з партнерами, після чого останні "надали нам поки що усну згоду на те, що будуть фінансувати це, і найближчим часом ми отримаємо фінальну письмову відповідь від наших партнерів". 

Виробництво української зброї

Під час повномасштабної війни з Російською Федерацією (РФ) Україна наростила темпи виробництва вітчизняної зброї. Як відзначав президент Володимир Зеленський, наша країна може виробляти 4 млн дронів на рік. Зокрема нещодавно він заявив про успішні льотні випробування балістичної ракети.  

Тим часом Умєров, під час DFNC2, відзначив, що наступного року Україна посилить виробництво зброї, а саме дронів, далекобійного озброєння та балістичних ракет. 

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Міністерство оборони УкраїниРустем УмєровВійна в Україні