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Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський

Київ, Вівторок 01 жовтня 2024 20:36
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Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна здатна виробляти 4 мільйони дронів щороку. Вже законтрактовано 1,5 мільйонів безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій.

"Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щороку, - 4 мільйони. І вже більш ніж 1,5 мільйона законтрактовано", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що українські захисники вже застосовують новий клас української зброї - далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Також ЗСУ використовують і інші далекобійні дрони та морські дрони.

За словами глави держави, нова українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування.

Україна також має "Нептуни", вона виробляє щонайменше 15 САУ "Богдана" щомісяця.

Що передувало

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна цього року планує виробити 1,5 млн дронів.

При цьому український уряд запустив експериментальний проект із сертифікації шкіл операторів безпілотників.

Варто зауважити, що безпілотники є одним із головних "витратних матеріалів" на війні. Українські захисники вміло знищують російських окупантів та їхню техніку за допомогою дронів.

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Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, - Зеленський
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