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Умер глава Европарламента Давид Сассоли

Автор: Анна Полисученко

В Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Накануне он был госпитализирован.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря политика Роберто Куильо.

"Давид Сассоли умер в 01:15 (02:15 по Киеву - ред.) 11 января в Авиано, Италия, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов", - написал Куильо.

Накануне стало известно, что Сассоли был госпитализирован из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".

Это стало второй госпитализацией спикера за последнее время. В сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус тогда показали отрицательный результат.

Он занимал должность президента Европейского парламента с июля 2019 года.

Ранее мы писали, что глава Европарламента попал в больницу из-за проблем иммунной системы.

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Европарламент