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Глава Европарламента попал в больницу из-за проблем иммунной системы

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Понедельник 10 января 2022 16:56
Глава Европарламента попал в больницу из-за проблем иммунной системы Фото: глава Европарламента Давид Сассоли (wikimedia.org Olaf Kosinsky)
Автор: Александр Мороз

Президент Европарламента Давид Сассоли госпитализирован в одну из итальянских клиник. Он находится в больнице с 26 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как заявил пресс-секретарь президента Европарламента Роберто Куильо, все встречи Сассоли отменены.

"Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима в связи с возникновением серьезного осложнения из-за дисфункции иммунной системы", - добавил он.

Напомним, в сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус тогда показали отрицательный результат.

Он занимает должность президента Европейского парламента с июля 2019 года.

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