Глава Европарламента попал в больницу из-за проблем иммунной системы
Фото: глава Европарламента Давид Сассоли (wikimedia.org Olaf Kosinsky)
Президент Европарламента Давид Сассоли госпитализирован в одну из итальянских клиник. Он находится в больнице с 26 декабря 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Как заявил пресс-секретарь президента Европарламента Роберто Куильо, все встречи Сассоли отменены.
"Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима в связи с возникновением серьезного осложнения из-за дисфункции иммунной системы", - добавил он.
Напомним, в сентябре 2021 года Сассоли попал в больницу с пневмонией. Тесты на коронавирус тогда показали отрицательный результат.
Он занимает должность президента Европейского парламента с июля 2019 года.