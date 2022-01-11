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Помер глава Європарламенту Давид Сассолі

Автор: Анна Полисученко

В Італії в ніч на вівторок, 11 січня, на 66 році життя помер глава Європейського парламенту Давид Сассолі. Напередодні він був госпіталізований.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря політика Роберто Куїльо.

"Давид Сассолі помер о 01:15 (02:15 за Києвом - ред.) 11 січня в Авіано, Італія, де він був госпіталізований. Дата і час похорону будуть повідомлені в найближчі кілька годин", - написав Куїльо.

Напередодні стало відомо, що Сассолі був госпіталізований через "важкі ускладнення, пов'язані з порушеннями роботи імунної системи".

Це стало другою госпіталізацією спікера за останній час. У вересні 2021 року Сассолі потрапив до лікарні з пневмонією. Тести на коронавірус тоді показали негативний результат.

Він займав посада президента Європейського парламенту з липня 2019 року.

Раніше ми писали, що глава Європарламенту потрапив до лікарні через проблеми імунної системи.

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Європарламент