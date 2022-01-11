Помер глава Європарламенту Давид Сассолі

"Давид Сассолі помер о 01:15 (02:15 за Києвом - ред.) 11 січня в Авіано, Італія, де він був госпіталізований. Дата і час похорону будуть повідомлені в найближчі кілька годин", - написав Куїльо.

Напередодні стало відомо, що Сассолі був госпіталізований через "важкі ускладнення, пов'язані з порушеннями роботи імунної системи".

Це стало другою госпіталізацією спікера за останній час. У вересні 2021 року Сассолі потрапив до лікарні з пневмонією. Тести на коронавірус тоді показали негативний результат.

Він займав посада президента Європейського парламенту з липня 2019 року.