Европарламент избрал нового главу

Фото: Давид-Мария Сассоли (flickr com salvatorecaronna)

Его поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334

Председателем Европейского парламента выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euronews.

Сассоли представляет группу "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Его поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334.

Второе место занял чех Ян Заградил от фракции "Европейские консерваторы и реформисты". За него отдали 160 голосов. Представительница Германии Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" набрала 119 голосов.

РБК-Украина писало, что на пост председателя Европарламента претендовали четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии - представительница Германии Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" и гражданка Испании Сира Рего - она представляет левую политическую группу "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера".

Также представитель союза партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" итальянец Давид Сассоли и выдвиженец от фракции "Европейские консерваторы и реформисты", чешский политик Ян Заградил.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент может возглавить уроженец Украины - болгарский политик от группы социалистов Сергей Станишев. Однако, его кандидатуру сняли.