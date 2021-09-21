ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава Европарламента попал в больницу: врачи диагностировали пневмонию

Новина українською →
Франция, Вторник 21 сентября 2021 03:33
Глава Европарламента попал в больницу: врачи диагностировали пневмонию Фото: Давид Сассоли, глава Европейского парламента (wikimedia)
Автор: Наталья Скороход

Глава Европейского парламента Давид Сассоли госпитализирован в больницу в Страсбурге. Врачи диагностировали у него пневмонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Из-за болезни президент Европарламента пропустил ряд важных встреч на прошлой неделе. 65-летний итальянец не председательствовал на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге и не присутствовал на выступлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен.

Самочувствие европейского политика ухудшилось в ночь со вторника на среду - у него поднялась температура. Сассоли сдал тесты на СOVID-19, но они оказались отрицательными.

20 сентября пресс-секретарь Роберто Куильо сообщил о госпитализации Сассоли, которая состоялась еще на прошлой неделе. По его словам, врачи диагностировали у президента Европарламента пневмонию, но его "состояние хорошее".

"Президент Европейского парламента Давид Сассоли был госпитализирован в Страсбургскую гражданскую больницу вечером в среду, 15 сентября. После обследования был поставлен диагноз пневмонии, и сразу же была проведена соответствующая терапия", - сказал Куильо.

Напомним, что ранее Давид Сассоли сделал заявление о санкциях ЕС в отношении России. По его словам, санкции нужно усилить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Европарламент
NEWS
Не имеют юридической силы: Турция о российских выборах в Крыму
Не имеют юридической силы: Турция о российских выборах в Крыму
DAILY
Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму