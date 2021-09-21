Глава Европарламента попал в больницу: врачи диагностировали пневмонию
Глава Европейского парламента Давид Сассоли госпитализирован в больницу в Страсбурге. Врачи диагностировали у него пневмонию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Из-за болезни президент Европарламента пропустил ряд важных встреч на прошлой неделе. 65-летний итальянец не председательствовал на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге и не присутствовал на выступлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лайен.
Самочувствие европейского политика ухудшилось в ночь со вторника на среду - у него поднялась температура. Сассоли сдал тесты на СOVID-19, но они оказались отрицательными.
20 сентября пресс-секретарь Роберто Куильо сообщил о госпитализации Сассоли, которая состоялась еще на прошлой неделе. По его словам, врачи диагностировали у президента Европарламента пневмонию, но его "состояние хорошее".
"Президент Европейского парламента Давид Сассоли был госпитализирован в Страсбургскую гражданскую больницу вечером в среду, 15 сентября. После обследования был поставлен диагноз пневмонии, и сразу же была проведена соответствующая терапия", - сказал Куильо.
Напомним, что ранее Давид Сассоли сделал заявление о санкциях ЕС в отношении России. По его словам, санкции нужно усилить.