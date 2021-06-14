Уменьшение пенсий военным хотят отменить: комитет Рады просят ускорить подготовку закона

В Украине могут отменить уменьшение пенсионных выплат военнослужащим. Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны призывают ускорить подготовку соответствующего проекта закона №2141.
Такое решение принял комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
"Члены комитета приняли решение обратиться к комитету по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой ускорить подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта №2141, который направлен на устранение диспропорции в пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы в разный период времени", - сказано в сообщении.
Парламентарии считают, что этот документ устраняет почву для возникновения социальной напряженности в ветеранской среде.
Напомним, в начале декабря Рада приняла за основу закон о возвращении нормы максимальной пенсии для военных в 90% денежного обеспечения. За соответствующий законопроект №2141 проголосовали 253 нардепа.
Как писало РБК-Украина, в начале августа 2020 года в украинском правительстве анонсировали проведение индексации пенсий для всех пенсионеров.
Так, в марте 2019 года средний размер пенсий для бывших военнослужащих в Украине составил 4682 грн.