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Зменшення пенсій військовим хочуть скасувати: комітет Ради просять прискорити підготовку закону

Автор: Юлія Струк

В Україні можуть скасувати зменшення пенсійних виплат військовослужбовцям. Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, розвідки та оборони закликають пришвидшити підготовку відповідного проекту закону №2141.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Члени комітету ухвалили рішення звернутися до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з проханням пришвидшити підготовку до розгляду у другому читанні законопроекту №2141, який спрямований на усунення диспропорції у пенсійному забезпеченні осіб, звільнених з військової служби у різний період часу", - сказано у повідомленні.

Парламентарі вважають, що цей документ усуває підґрунтя для виникнення соціальної напруги у ветеранському середовищі.

Нагадаємо, на початку грудня Рада схвалила за основу закон про повернення норми максимальної пенсії для військових у 90% грошового забезпечення. За відповідний законопроект №2141 проголосували 253 нардепи.

Як писало РБК-Україна, на початку серпня 2020 року в українському уряді анонсували проведення індексації пенсій для усіх пенсіонерів.

Так, у березні 2019 року середній розмір пенсій для колишніх військовослужбовців в Україні становив 4682 грн.

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