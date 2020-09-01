Уменьшение числа нардепов и закон о референдуме: ВР одобрила повестку новой сессии

Верховная рада одобрила повестку дня четвертой сессии парламента. В нее вошли законопроекты, касающиеся уменьшения числа народных депутатов и народовластия.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За проект постановления №3050 проголосовали 243 народных депутата.
Этим документом Рада утвердила перечень законопроектов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, и законопроектов, которые поручено подготовить и доработать для рассмотрения на сессии.
Среди законопроектов:
В перечень включен проект о внесении изменений в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (№2636).
Парламентарии также вернутся к переименованию областей. В повестке дня сессии законопроекты:
Также в документе значится и блок законодательных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, нардепы рассмотрят проект постановления о безотлагательных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений (№1120), проект закона о создании и функционировании свободной экономической зоны "Донбасс" (№1093), а также об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей (№1099).
В постановлении отдельно указан перечень из 212 законопроектов, которые комитеты ВР предлагают не включать в повестку дня четвертой сессии.
Кроме того, постановление содержит перечень из 9 законопроектов, включенных в повестку дня третьей сессии ВР, по которым поступили заявления об их отзыве.
Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента.
Как писало РБК-Украина, парламент во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за пандемии коронавируса.
РБК-Украина в своем материале "Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии" подробнее разбиралось, чем займутся депутаты в ближайшие месяцы.