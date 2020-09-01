Зменшення числа нардепів і закон про референдум: ВР схвалила порядок нової сесії

Верховна рада схвалила порядок денний четвертої сесії парламенту. До нього увійшли законопроекти, що стосуються зменшення числа народних депутатів і народовладдя.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За проект постанови №3050 проголосували 243 народного депутата.

Цим документом Рада затвердила перелік законопроектів, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях, і законопроектів, які доручено підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії.

Серед законопроектів:

проект про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (№1013),

про внесення змін до статті 93 Конституції (про законодавчу ініціативу народу) (№1015),

про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" з приводу підстав звільнення директора НАБУ за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (№2656),

про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612),

про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції (про зменшення конституційного складу Верховної ради і закріплення пропорційної виборчої системи) (№1017).

До переліку включено проект про внесення змін до закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" (№2636).

Парламентарії також повернуться до перейменування областей. На порядку денному сесії законопроекти:

про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Кіровоградської області) (№0967),

про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Дніпропетровської області) (№ 0968).

Також у документі значиться і блок законодавчих ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, нардепи розглянуть проект постанови про невідкладні заходи для припинення бойових дій і відновлення миру, імплементації Мінських угод (№1120), проект закону про створення і функціонування вільної економічної зони "Донбас" (№1093), а також про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей (№1099).

У постанові окремо зазначений перелік з 212 законопроектів, які комітети ВР пропонують не включати до порядку денного четвертої сесії.

Крім того, постанова містить перелік із 9 законопроектів, включених до порядку денного третьої сесії ВР, щодо яких надійшли заяви про їх відкликання.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив четверту сесію парламенту.

Як писало РБК-Україна, парламент під час нової сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був введений через пандемію коронавірусу.

РБК-Україна у своєму матеріалі "Старт сезону: які закони Рада розгляне на новій сесії" докладніше розбиралася, чим займуться депутати в найближчі місяці.