В Умані тестують пілотну систему зі сплати туристичного збору для паломників

Раніше РБК-Україна розповідало про святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, яке цього року проходило з 22 по 24 вересня. Це час молитви та покаяння, коли, за віруваннями, Бог вирішує долю людини на рік. Однією з ключових традицій є паломництво до могили цадика Нахмана в Умані.

Директор Українсько-Ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голди Меїр, художник і громадський діяч, доктор психології Альберт Фельдман в інтерв’ю РБК-Україна розповів про особливості святкування Рош га-Шана в Україні та його значення для юдейської спільноти.

Також були посилені заходи безпеки в Умані під час святкувань. Місто патрулювали правоохоронці цілодобово, заборонили продаж алкоголю та піротехніки, контролювали транспорт на в’їздах. Крім того, запровадили обмеження руху: деякі вулиці перекрили, а доступ до певних ділянок дозволили лише паломникам-хасидам.