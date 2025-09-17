Рош га-Шана в Умані: понад 7 тисяч паломників вже в Україні, у місті вводять обмеження

В Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування одного з найважливіших юдейських свят - Рош га-Шана, на яке очікують десятки тисяч паломників-хасидів. Частина із них уже в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка.

Він зазначає, що в Україну вже прибули близько 7 тисяч паломників у складі організованих груп, а загальна кількість учасників може сягнути 30-35 тисяч, а за прогнозами поліції - навіть до 50 тисяч.

За словами Демченка, паломників оформлюють на кордоні відповідно до чинного законодавства, а більшість слідує організованими групами, що забезпечує безперебійну взаємодію з держорганами та організаціями, які супроводжують переїзд.

Посилені заходи безпеки

Міська рада Умані попередила, що з 15 вересня у місті діють посилені заходи безпеки:

правоохоронці цілодобово чергують на вулицях, поблизу культових споруд та ключових об’єктів;

заборонено продаж алкоголю та піротехніки;

контроль за транспортом на в’їздах до міста та регулювання руху на окремих ділянках доріг.

Обмеження руху транспорту

Заборонено в’їзд: з траси М-30 на вулиці Дерев’янка та Горіхова, з села Родниківка - на вулицю Павлова.

Проїзд за посиленим контролем: з трас М-30 та М-05 на вулиці Дерев’янка, Інтернаціональна, Михайлівська, Вокзальна, Визволителів; з сіл Городецьке та Родниківка на вулиці Городецька, Максима Залізняка та Київська.

В’їзд на вулицю Визволителів дозволено лише паломникам-хасидам.

Зазначимо, Рош га-Шана - це єврейський Новий рік, одне з найважливіших свят юдейського календаря. Воно символізує початок нового року, час для духовного переосмислення, молитви та покаяння. Святкування триває два дні і супроводжується спеціальними молитвами, звучанням шофара (баранього рогу) та святковими застіллями з яблуками, медом і іншими традиційними стравами.