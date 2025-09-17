Рош га-Шана в Умані: понад 7 тисяч паломників вже в Україні, у місті вводять обмеження
В Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування одного з найважливіших юдейських свят - Рош га-Шана, на яке очікують десятки тисяч паломників-хасидів. Частина із них уже в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка.
Він зазначає, що в Україну вже прибули близько 7 тисяч паломників у складі організованих груп, а загальна кількість учасників може сягнути 30-35 тисяч, а за прогнозами поліції - навіть до 50 тисяч.
За словами Демченка, паломників оформлюють на кордоні відповідно до чинного законодавства, а більшість слідує організованими групами, що забезпечує безперебійну взаємодію з держорганами та організаціями, які супроводжують переїзд.
Посилені заходи безпеки
Міська рада Умані попередила, що з 15 вересня у місті діють посилені заходи безпеки:
- правоохоронці цілодобово чергують на вулицях, поблизу культових споруд та ключових об’єктів;
- заборонено продаж алкоголю та піротехніки;
- контроль за транспортом на в’їздах до міста та регулювання руху на окремих ділянках доріг.
Обмеження руху транспорту
Заборонено в’їзд: з траси М-30 на вулиці Дерев’янка та Горіхова, з села Родниківка - на вулицю Павлова.
Проїзд за посиленим контролем: з трас М-30 та М-05 на вулиці Дерев’янка, Інтернаціональна, Михайлівська, Вокзальна, Визволителів; з сіл Городецьке та Родниківка на вулиці Городецька, Максима Залізняка та Київська.
В’їзд на вулицю Визволителів дозволено лише паломникам-хасидам.
Зазначимо, Рош га-Шана - це єврейський Новий рік, одне з найважливіших свят юдейського календаря. Воно символізує початок нового року, час для духовного переосмислення, молитви та покаяння. Святкування триває два дні і супроводжується спеціальними молитвами, звучанням шофара (баранього рогу) та святковими застіллями з яблуками, медом і іншими традиційними стравами.
Нагадаємо, в Умані посилили безпеку на час Рош га-Шана. Правоохоронці цілодобово забезпечуватимуть порядок із залученням патрульних, кінологів, вибухотехніків і слідчих.
Раніше цього року видання The Times of Israel написало, що через війну та атаки Росії українська влада нібито планує заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані.
Проте вже за кілька годин ізраїльська сторона спростувала цю інформацію, підтвердивши, що обмежень на в’їзд хасидів до України на Рош га-Шана немає.