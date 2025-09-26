В Умани тестируют пилотную систему по уплате туристического сбора для паломников

Ранее РБК-Украина рассказывало о праздновании иудейского Нового года Рош ха-Шана, которое в этом году проходило с 22 по 24 сентября. Это время молитвы и покаяния, когда, по верованиям, Бог решает судьбу человека на год. Одной из ключевых традиций является паломничество к могиле цадика Нахмана в Умани.

Директор Украинско-Израильского Института стратегических исследований имени Голды Меир, художник и общественный деятель, доктор психологии Альберт Фельдман в интервью РБК-Украина рассказал об особенностях празднования Рош ха-Шана в Украине и его значении для иудейского сообщества.

Также были усилены меры безопасности в Умани во время празднований. Город патрулировали правоохранители круглосуточно, запретили продажу алкоголя и пиротехники, контролировали транспорт на въездах. Кроме того, ввели ограничения движения: некоторые улицы перекрыли, а доступ к определенным участкам разрешили только паломникам-хасидам.