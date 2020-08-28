В Умани произошел конфликт с участием хасидов: что известно

Вечером 27 августа в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами. Стычка произошла на фоне запрета паломничества на могилу цадика Нахмана для празднования Рош ха-Шана (еврейский Новый год - в этом году отмечается с вечера 18 до вечера 20 сентября). Более того, с 28 августа введен полный запрет на въезд иностранцев, что в том числе направлено на сокращение числа паломников.

РБК-Украина собрало все, что известно об инциденте на данный момент.

Хасидов не пустили к месту паломничества

Информацию об инциденте и видео стычки распространил депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев. Местные жители вызвали полицию и не пропускали хасидов на могилу цадика Нахмана. Конфликт произошел возле синагоги на улице Лысенко.

Жители заявляли, что синагога является незаконной постройкой и требовали, чтобы полиция приняла меры. Правоохранители на видео заявляли, что не могут запретить хасидам посетить могилу цадика Нахмана, и пытались не допустить столкновений.

Открыто дело по статье "дискриминация"

Днем 28 августа официально отреагировала областная полиция. По ее данным, жители Умани пытались помешать брацлавским хасидам попасть в дом, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.

Полиция отмечает, что предотвратила столкновения и открыла уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия в зависимости от расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений. Следственные действия продолжаются.

Фото: место конфликта в Умани (скриншот видео)

Реакция еврейской общины

В Международном благотворительном фонде имени Раби Нахмана заявили, что конфликт произошел из-за того, что возле одного из домов в Умани начали строить синагогу, в результате чего в этом доме начали появляться трещины. Утверждается, что хасиды дали денег на ремонт, но жильцы просили еще. В частности, они хотят, чтобы дом выкупили за миллион долларов.

Представитель фонда имени Раби Нахмана уверен, что видео было снято, чтобы спровоцировать конфликт.

Кроме того, Объединенная еврейская община Украины не увидела признаков антисемитизма в этом конфликте. От фонда Нахмана была получена информация об имущественном характере инцидента.

Мэр Умани пригрозил установить КПП

На фоне стычки с участием хасидов мэр Умани Александр Цебрий пригрозил сделать все возможное, чтобы установить КПП на въездах в город. Городской совет может направить обращение президенту, Кабинету министров и СНБО.

Ранее в связи с жестким карантином была такая возможность, и в город пропускали только людей с пропиской в Умани. После того, как ее отнесли к "зеленой зоне", соответствующие полномочия местной власти отменили.

Запрет на въезд стал неожиданностью

По словам главного раввина Украины Моше Реувена Асмана, решение Кабмина о запрете въезда для иностранцев стало неожиданностью, поскольку на встрече с президентом Владимиром Зеленским не было речи об этом.

Он подчеркнул, что хасиды из других стран будут выполнять решение правительства Украины. Но, по его мнению, в ситуации с паломничеством в Умань на празднование Рош ха-Шана можно было найти компромисс - разрешить въезд небольшому количеству людей, обязать их сдать тесты на коронавирус и организованно доставить из аэропорта к могиле цадика Нахмана.

Не всех хасидов пускали в Украину

Как рассказал РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, нескольким десяткам хасидов отказали во въезде еще до запрета в отношении всех иностранцев. В частности, они не могли подтвердить цель визита, их отправляли обратно следующими рейсами за свой счет.

Хасидам без результатов теста на COVID-19 рекомендовали установить приложение "Дій вдома" для контроля самоизоляции, но выяснилось, что их религиозные убеждения запрещают иметь смартфоны.

Фото: хасиды празднуют Рош ха-Шана в Умани (РБК-Украина)

Зеленский исключил празднование Рош ха-Шана в Умани

В ходе рабочего визита в Черкасскую область президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование в Умани в этом году невозможно.

"Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно", - сказал он.

МВД надеется на снижение числа паломников

Советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко заявил, что полиция ежегодно готовится к массовому паломничеству на Рош ха-Шана в Умань. Но ситуация в этом году изменилась из-за карантинных ограничений.

"Я уверен, что празднование пройдет не в таких больших масштабах. И кроме того, у нас решение правительства есть относительного того, чтобы запретить в Украину до конца сентября въезжать иностранцам. Я думаю, это сильно повлияет на количество паломников, которые будут ехать в Умань", - заявил он.

Украина закрыла въезд для иностранцев

Согласно решению правительства, до конца сентября запрещен въезд иностранцев в Украину. В частности, границы закрыты для туристов и паломников-хасидов, которые традиционно приезжают в Умань на могилу цадика Нахмана.

При этом границы останутся открытыми для студентов, пациентов украинских клиник и для других категорий.