В Умані стався конфлікт з участю хасидів: що відомо

Увечері 27 серпня в Умані стався конфлікт між місцевими жителями і хасидами. Сутичка сталася на тлі заборони паломництва на могилу цадика Нахмана для святкування Рош ха-Шана (єврейський Новий рік - цього року відзначається з вечора 18 до вечора 20 вересня). Більш того, з 28 серпня введено повну заборону на в'їзд іноземців, що у тому числі спрямовано на скорочення числа паломників.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про інцидент на даний момент.

Хасидів не пустили до місця паломництва

Інформацію про інцидент і відео сутички поширив депутат Уманської райради Сергій Алексєєв. Місцеві жителі викликали поліцію і не пропускали хасидів на могилу цадика Нахмана. Конфлікт стався біля синагоги на вулиці Лисенка.

Мешканці заявляли, що синагога є незаконним будівництвом і вимагали, щоб поліція вжила заходів. Правоохоронці на відео заявляли, що не можуть заборонити хасидам відвідати могилу цадика Нахмана, і намагалися не допустити зіткнень.

Відкрито справу за статтею "дискримінація"

Вдень 28 серпня офіційно відреагувала обласна поліція. За її даними, жителі Умані намагалися перешкодити брацлавським хасидам потрапити в будинок, мотивуючи це можливістю поширення COVID-19 і, на їх думку, незаконним будівництвом.

Поліція зазначає, що не допустила зіткнень і відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності залежно від расової, національної належності або релігійних переконань. Слідчі дії тривають.

Фото: місце конфлікту в Умані (скріншот відео)

Реакція єврейської громади

В Міжнародному благодійному фонді імені Рабі Нахмана заявили, що конфлікт стався через те, що біля одного з будинків в Умані почали будувати синагогу, в результаті чого в цьому домі почали з'являтися тріщини. Стверджується, що хасиди дали грошей на ремонт, але мешканці просили ще. Зокрема, вони хочуть, щоб будинок викупили за мільйон доларів.

Представник фонду імені Рабі Нахмана впевнений, що відео було знято, щоб спровокувати конфлікт.

Крім того, Об'єднана єврейська громада України не побачила ознак антисемітизму в цьому конфлікті. Від фонду Нахмана була отримана інформація про майновий характер інциденту.

Мер Умані пригрозив встановити КПП

На тлі сутички за участю хасидів мер Умані Олександр Цебрій пригрозив зробити все можливе, щоб встановити КПП на в'їздах до міста. Міська рада може направити звернення президенту, Кабінету міністрів і РНБО.

Раніше у зв'язку з жорстким карантином була така можливість, і до міста пропускали тільки людей з пропискою в Умані. Після того, як її віднесли до "зеленої зоні", відповідні повноваження місцевої влади скасували.

Заборона на в'їзд стала несподіванкою

За словами головного рабина України Моше Реувена Асмана, рішення Кабміну про заборону в'їзду для іноземців стало несподіванкою, оскільки на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським не було мови про це.

Він підкреслив, що хасиди з інших країн будуть виконувати рішення уряду України. Але, на його думку, в ситуації з паломництвом на святкування Рош ха-Шана можна було знайти компроміс - дозволити в'їзд невеликій кількості людей, зобов'язати їх здати тести на коронавірус і організовано доставити з аеропорту до могили цадика Нахмана.

Не всіх хасидів пускали до України

Як розповів РБК-Україна спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко, кільком десяткам хасидів відмовили у в'їзді ще до заборони щодо всіх іноземців. Зокрема, вони не могли підтвердити мету візиту, їх відправляли назад наступними рейсами за свій рахунок.

Хасидам без результатів тесту на COVID-19 рекомендували встановити додаток "Дій вдома" для контролю самоізоляції, але з'ясувалося, що їхні релігійні переконання забороняють мати смартфони.

Фото: хасиди святкують Рош ха-Шана в Умані (РБК-Україна)

Зеленський виключив святкування Рош ха-Шана в Умані

У ході робочого візиту до Черкаської області президент України Володимир Зеленський заявив, що святкування в Умані в цьому році неможливо.

"Нещодавно у мене була зустріч з представниками єврейських громад. Ми були згодні з тим, що святкування свята Рош ха-Шана в цьому році в Умані неможливо", - сказав він.

МВС сподівається на зниження числа паломників

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко заявив, що поліція щорічно готується до масового паломництва на Рош ха-Шана в Умань. Але ситуація в цьому році змінилася через карантинні обмеження.

"Я впевнений, що святкування пройде не в таких великих масштабах. І крім того, у нас рішення уряду є відносного того, щоб заборонити до України до кінця вересня в'їжджати іноземцям. Я думаю, це сильно вплине на кількість паломників, які будуть їхати в Умань", - заявив він.

Україна закрила в'їзд для іноземців

Згідно з рішенням уряду, до кінця вересня заборонено в'їзд іноземців до України. Зокрема, кордонм закрито для туристів і паломників-хасидів, які традиційно приїжджають в Умань на могилу цадика Нахмана.

При цьому кордони залишаться відкритими для студентів, пацієнтів українських клінік і для інших категорій.