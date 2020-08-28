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Празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно, - Зеленский

Пятница 28 августа 2020 16:12
Празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно. Празднование должно состояться с 18 по 20 сентября.

Об этом президент заявил во время визита в Черкасскую область.

"Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно", - сказал Зеленский.

Отметим, что десятки тысяч хасидов ежегодно съезжаются в Умань, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель "коронавирусного центра" Израиля, профессор Рони Гамзу попросил Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

Кроме того, глава МВД Арсен Аваков заявлял, что Министерство намеренно ввести технические ограничения для сокращения числа паломников.

Добавим, что в ночь на 28 августа жители Умани не пропускали хасидов в район паломничества, а именно к месту захоронения цадика Нахмана.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийУманьРош Ха-Шанхасиды
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