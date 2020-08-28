Конфликт между местными жителями и хасидами в Умани начала расследовать полиция

Фото: конфликт между хасидами и местными жителями (скриншот видео)

Полиция открыла уголовное дело по факту конфликта между местными жителями и хасидами в Умани. Дело начато по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины - нарушение равноправия граждан.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Указано, что 27 августа около 23:00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов.

"Группа лиц препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это возможностью распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством", - информируют правоохранители.

Полиция обеспечила охрану общественного порядка в ходе конфликта. Правоохранители установили всех лиц на месте происшествия и предупредили дальнейшие противоправные действия.

"По данному факту и по другим фактам конфликтов, которые произошли в городе Умань... открыто уголовное производство по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства и осуществляет следственные мероприятия, чтобы предоставить правовую оценку действиям каждого из лиц.

Напомним, в Умани в ночь на пятницу, 28 августа, местные жители вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, а именно к месту захоронения цадика Нахмана. Жители просили полицейских прогнать хасидов.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ограничила возможность приезда хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана по просьбе главы Кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху.

Так, руководитель "коронавирусного центра" Израиля, профессор Рони Гамзу попросил Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.