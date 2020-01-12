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В Умани около 30 человек напали на евреев

Новости » Общество     12.01.2020 - 13:52
В Умани около 30 человек напали на евреев
Иллюстративное фото (ck.dsns.gov.ua)

Четыре человека были госпитализированы

В Умани около 30 человек совершили нападение на группу евреев, находящуюся вблизи могилы раввина Нахмана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeshiva World News.

Как отметил один из свидетелей, инцидент произошел ночью 10 января после словесного конфликта между местным жителем и одним из евреев. При этом украинцы, по его словам, были вооружены ножами и палками.

"Это началось с незначительного спора между одним из местных украинцев и евреем. Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев", - сообщил еврей, проводивший Шаббат в Умани.

Также он заявил, что полиция, прибывшая на место событий, не оказала должной помощи евреем.

В результате инцидента четыре человека были доставлены в больницу.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харькове мужчина совершил нападение на полицейского, нанеся тому ножевое ранение. Полицейский получил ранение после того, как обменял себя на заложницу, которую взял в плен мужчина.

Также сообщалось, что в Луцке неизвестный устроил стрельбу в частном отделении почтовой связи. В результате ранение получил один человек.

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