Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы пострадал один человек

В Луцке мужчина устроил стрельбу в частном отделении почтовой связи, в результате чего был травмирован человек. Сейчас злоумышленник задержан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

Так, утром 27 декабря в дежурную часть ГУНП в Волынской области поступило сообщение о совершении разбойного нападения с применением оружия на частное отделение почтовой связи, на проспекте Свободы в Луцке. В результате преступления пострадал сотрудник заведения. В области немедленно ввели в действие специальную полицейскую операцию.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями сотрудники полиции задержали разбойника. Им оказался 55-летний житель. У него правоохранители изъяли ряд предметов, которые являются вещественными доказательствами по делу", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в области Петр Шпига.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о разбое, соединенном с проникновением в помещение. После объявления задержанному подозрения в инкриминируемом преступлении, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним,в четверг, 26 декабря, в столице на проспекте Правды произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина.

Также РБК-Украина сообщало, что 23 декабря в Киеве в парке "Гидропарк", произошла стрельба, в результате которой один человек погиб. Установлено, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте.