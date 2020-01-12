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В Умані близько 30 осіб напали на євреїв

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 13:52
В Умані близько 30 осіб напали на євреїв
Ілюстративне фото (ck.dsns.gov.ua)

Чотири людини були госпіталізовані

В Умані близько 30 осіб вчинили напад на групу євреїв, що знаходиться поблизу могили рабина Нахмана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeshiva World News.

Як зазначив один зі свідків, інцидент стався вночі 10 січня після словесного конфлікту між місцевим жителем і одним з євреїв. При цьому українці, за його словами, були озброєні ножами і палицями.

"Це почалося з незначного спору між одним з місцевих українців і євреєм. Українець, який бере участь в суперечці, закликав своїх антисемітських друзів прийти і побити євреїв", - повідомив єврей, який проводив Шаббат в Умані.

Також він заявив, що поліція, яка прибула на місце подій, не зробила належної допомоги євреєм.

В результаті інциденту чотири людини були доставлені в лікарню.

Раніше РБК-Україна писало, що в Харкові чоловік скоїв напад на поліцейського, завдавши тому ножове поранення. Поліцейський отримав поранення після того, як обміняв себе на заручницю, яку взяв у полон чоловік.

Також повідомлялося, що в Луцьку невідомий влаштував стрілянину в приватному відділенні поштового зв'язку. В результаті поранення отримала одна людина.

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