В Харькове мужчина ранил ножом полицейского

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Полицейский обменял себя на заложницу

В Харькове неизвестный мужчина совершил нападение на полицейского, нанеся тому ножевое ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Сообщается, что 24 декабря около 9:30 в Немышлянском районе Харькова мужчина, угрожая ножом, захватил женщину в заложницы. Мужчина требовал организовать ему встречу с его знакомым в обмен на захваченную женщину. Прибывши на место событий полицейским удалось убедить мужчину обменять заложницу на сотрудника полиции.

"Полицейский, оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина, вызвать у него доверие. Между мужчинами завязалась беседа, полицейский предложил вору закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на вора, но тот успел ударить его ножом", - рассказали в полиции.

Правоохранитель в тяжелом состоянии был госпитализирован. Нападавшего удалось задержать, он дает показания следователям.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 147 (захват заложников) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Запорожской области неизвестный совершил ножевое нападение на группу мужчин. В результате нападения один человек погиб, еще трое получили ранения.

Также сообщалось, что в Кривом роге трое пьяных мужчин забили до смерти двух людей. Полиции задержала подозреваемых.