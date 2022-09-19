В Умань продолжают прибывать хасиды на празднование Рош ха-Шана

В Умань (Черкасская область) прибыло 4 тысячи паломников-хасидов по случаю празднования Рош ха-Шана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.
"По данным Объединенной еврейской общины Украины, 4000 хасидов уже прибыли в Умань на ежегодное паломничество по случаю Рош ха-Шана", - говорится в сообщении.
В еврейской общине отмечают, что с сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, "несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ".
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош ха-Шана прибывают хасиды со всего мира. Рош ха-Шана относится к числу наиболее важных еврейских праздников. В 2022 году Рош ха-Шана приходится на двое суток в конце сентября. Празднество начнется вечером 25 сентября, а закончится вечером 27-го.
Паломникам-хасидам рекомендовали воздержаться от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана в этом году из-за высокой вероятности ракетных обстрелов со стороны РФ.
При этом в Умани перед празднованием еврейского Нового года Рош-ха-Шана подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги.
Кроме того, в Умани с 19 по 30 сентября ввели ряд ограничений на празднование Рош ха-Шана. Под запретом продажа алкоголя, пиротехники и оружия, на въезде в город будет работать полдесятка блокпостов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана.
Наибольшее прибытие паломников ожидается 20-22 сентября, в дальнейшем приезд прекратится, выезжать из Украины хасиды будут после 27 сентября.
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