Блокпосты и без алкоголя. В Умани ввели ряд запретов на празднование Рош ха-Шана
В Умани с 19 по 30 сентября ввели ряд ограничений на празднование Рош га-Шана. Под запретом продажа алкоголя, пиротехники и оружия, на въезде в город будет работать полдесятка блокпостов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Уманского горсовета.
Список запретов
По решению Черкасской областной военной администрации, в городе Умань с 19 по 30 сентября 2022 года запретили:
- продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических изделий, а также пневматического оружия, имитирующих оружие игрушек;
- пешеходное и автомобильное движение во время действия комендантского часа.
Также на подъезде в город уже действуют 5 блокпостов с проверкой документов и транспортного средства.
"Въезд и проверка багажа паломников в город Умань осуществляется только по одному адресу: ул. Визволителів", - говорится в сообщении.
В горсовете обращают внимание, что жителям общины, проживающим в квартале паломничества , достаточно на пропускном пункте предъявить паспорт с отметкой о регистрации в данном квартале.
"Если адрес регистрации отличается с фактическим местожительством в квартале паломничества, обратитесь в ЦНАП для изменения места регистрации или в социальную защиту (для ВПЛ)", - предупредили в горсовете.
Напомним, что в Умань Черкасской области уже приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана . С сегодняшнего дня должны прибыть в город еще до 10 тысяч верующих.
Больше прибытия паломников ожидается 20-22 сентября, в дальнейшем приезд прекратится, выезжать из Украины хасиды будут после 27 сентября.
Ранее Нацполиция и СБУ призвали хасидов воздержаться в этом году от визита в Украину, ведь РФ может использовать массовое скопление паломников для провокаций.
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