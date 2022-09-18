ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блокпосты и без алкоголя. В Умани ввели ряд запретов на празднование Рош ха-Шана

Новина українською →
Умань, Воскресенье 18 сентября 2022 11:42
Блокпосты и без алкоголя. В Умани ввели ряд запретов на празднование Рош ха-Шана Фото: в Умани ввели ряд запретов на празднование Рош ха-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Умани с 19 по 30 сентября ввели ряд ограничений на празднование Рош га-Шана. Под запретом продажа алкоголя, пиротехники и оружия, на въезде в город будет работать полдесятка блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Уманского горсовета.

Список запретов

По решению Черкасской областной военной администрации, в городе Умань с 19 по 30 сентября 2022 года запретили:

  • продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пиротехнических изделий, а также пневматического оружия, имитирующих оружие игрушек;
  • пешеходное и автомобильное движение во время действия комендантского часа.

Также на подъезде в город уже действуют 5 блокпостов с проверкой документов и транспортного средства.

"Въезд и проверка багажа паломников в город Умань осуществляется только по одному адресу: ул. Визволителів", - говорится в сообщении.

В горсовете обращают внимание, что жителям общины, проживающим в квартале паломничества , достаточно на пропускном пункте предъявить паспорт с отметкой о регистрации в данном квартале.

"Если адрес регистрации отличается с фактическим местожительством в квартале паломничества, обратитесь в ЦНАП для изменения места регистрации или в социальную защиту (для ВПЛ)", - предупредили в горсовете.

Напомним, что в Умань Черкасской области уже приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана . С сегодняшнего дня должны прибыть в город еще до 10 тысяч верующих.

Больше прибытия паломников ожидается 20-22 сентября, в дальнейшем приезд прекратится, выезжать из Украины хасиды будут после 27 сентября.

Ранее Нацполиция и СБУ призвали хасидов воздержаться в этом году от визита в Украину, ведь РФ может использовать массовое скопление паломников для провокаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань Рош ха-Шана
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники