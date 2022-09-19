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В Умань продовжують прибувати хасиди на святкування Рош ха-Шана

Фото: в Умань продовжують прибувати хасиди на святкування Рош ха-Шана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Умань (Черкаська область) прибули 4 тисячі паломників-хасидів з нагоди святкування Рош ха-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Об'єднаної єврейської громади України до Telegram.

"За даними Об'єднаної єврейської общини України, 4000 хасидів вже прибули до Умані на щорічне паломництво з нагоди Рош ха-Шана", - йдеться у повідомленні.

В єврейській громаді зазначають, що відсьогодні розпочинається масовий заїзд до Умані великої кількості паломників-хасидів, які їдуть в Україну з різних куточків світу, "попри війну, демонструючи віру у ЗСУ".

Святкування Рош ха-Шана

Щоосені до Умані, де знаходиться могила лідера брацлавських хасидів цадика Нахмана, для святкування Рош ха-Шана прибувають хасиди з усього світу. Рош ха-Шана належить до найважливіших єврейських свят. У 2022 році Рош ха-Шана припадає на дві доби наприкінці вересня. Святкування розпочнеться увечері 25 вересня, а закінчиться увечері 27-го.

Рош ха-Шана та війна в Україні

Паломникам-хасидам рекомендували утриматися від візиту в Україну на святкування Рош-ха-Шана цього року через високу ймовірність ракетного обстрілу з боку РФ.

При цьому в Умані перед святкуванням єврейського Нового року Рош-ха-Шана підготували 21 укриття на випадок повітряної тривоги.

Крім того, в Умані з 19 по 30 вересня запровадили низку обмежень на святкування Рош ха-Шана. Під забороною продаж алкоголю, піротехніки та зброї на в'їзді до міста працюватиме півдесятка блокпостів.

Нагадаємо, що в Умань Черкаської області приїхали більше тисячі паломників на святкування Рош-ха-Шана.

Найбільше прибуття паломників очікується 20-22 вересня, надалі приїзд припиниться, виїжджати з України хасиди будуть після 27 вересня.

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Умань