ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Умани для хасидов подготовили укрытие на случай воздушной тревоги, - ОВА

Новина українською →
Умань, Вторник 13 сентября 2022 17:41
В Умани для хасидов подготовили укрытие на случай воздушной тревоги, - ОВА Фото: В Умани для хасидов подготовили укрытие на случай воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Умани (Черкасская область) перед празднованием еврейского Нового года Рош-ха-Шана подготовили 21 укрытие на случай воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черкасской ОВА Игоря Табурця в эфире национального телемарафона.

"В Умани имеем 21 простейшее укрытие, они были переоборудованы из подвалов. У самого места празднований есть специальное укрытие на 2-2,5 тыс. человек", - заявил глава области.

Во время паломничества хасидов с 19 по 30 сентября в Умани будет действовать усиленный режим безопасности.

Правоохранители провели учения в Умани накануне прпиїзду хасидов. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будет запрещена массовая торговля и скопление людей.

Напомним, что в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош-ха-Шана.

Раньше, хасидов просили не ехать в Украину на Рош-ха-Шана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань Война в Украине
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя