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Хасидов просят не ехать в Украину на Рош-ха-Шана

Новина українською →
Пятница 26 августа 2022 17:04
Хасидов просят не ехать в Украину на Рош-ха-Шана Фото: хасидов просят не ехать в Украину на Рош-ха-Шана (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Паломникам-хасидам рекомендуют воздержаться от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана в этом году из-за высокой вероятности ракетных обстрелов и действий со стороны РФ, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В этом году еврейский Новый год празднуют с 25 по 27 сентября.

Отмечается, что такое решение было принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

Правоохранительные органы Украины тщательно проверяют имеющуюся информацию, касающуюся возможных угроз для пребывания хасидов в Украине для своевременного комплексного реагирования.

Сейчас особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Для этого на постоянной основе проводят контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

"В то же время несмотря на все меры безопасности, Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для провокаций", - отмечают в СБУ.

Хасидов призывают воздержаться от поездки в Умань, а тех, кто все же решится совершить паломничество, просят неукоснительно соблюдать требования режимных мер: комендантского часа, реагирования на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов.

Отметим, традиционно на празднование Рош ха-Шана в Умань приезжают десятки тысяч еврейских паломников. В соответствии с ортодоксальным учением, основатель брацлавской ветви хасидизма рабби или цадик (праведник) Нахман завещал, чтобы его похоронили в Умани. Его последователи уверены, что если встретят еврейский Новый год у его могилы, следующий год будет счастливым.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отмечал, что Украина не сможет принять паломников на Рош ха-Шана в 2022 году.

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Умань Рош ха-Шана
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