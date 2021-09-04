В Умань прибыли полицейские из Израиля на время празднования Рош га-Шана

В Умань прибыли 11 полицейских Государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана.

Напомним, в этом году в Умани ожидается прибытие около 50 тысяч хасидов, которые приедут для празднования Рош га-Шана.

Добавим, что более полусотни полицейских уже привлекли к охране правопорядка во время празднований.

Также стало известно, что в Умани развернули сводный отряд спасателей для обеспечения пожарной и техногенной безопасности, численность которого составляет 116 человек.

Кроме того, в город прибыли около 200 нацгвардійців.