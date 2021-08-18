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В этом году в Умань приедут около 50 тысяч хасидов, - полиция

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Среда 18 августа 2021 15:05
В этом году в Умань приедут около 50 тысяч хасидов, - полиция Фото: в Умани ожидают приезда 50 тысяч хасидов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

По информации полиции, в этом году в Умань ожидается приезд около 50 тысяч хасидов. Они традиционно прибудут для празднования Рош га-Шана (праздник начала нового года в иудаизме).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко и посол Израиля Михаэл Бродский обсудили обеспечение безопасности во время празднований.

"Главная задача - чтобы гости чувствовали себя в безопасности. У нас полное взаимодействие с израильскими полицейскими, которые вместе с нами несут службу в Умани. Национальная полиция и полиция Черкасской области сейчас на усиленном варианте несения службы", - отметил глава полиции.

Ранее сообщалось, что СБУ провела антитеррористические учения в Умани перед приездом хасидов.

В начале августа стало известно, что Украина пустит хасидов для паломничества в Умани.

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