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Почти 200 нацгвардейцев будут охранять правопорядок в Умани во время Рош га-Шана

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Умань, Пятница 03 сентября 2021 11:14
Почти 200 нацгвардейцев будут охранять правопорядок в Умани во время Рош га-Шана Фото: почти 200 нацгвардейцев будут охранять правопорядок в Умани во время Рош га-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Около 200 нацгвардейцев прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка в городе. Они совместно с полицейскими будут нести службу во время празднования Рош га-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечают в ведомстве, среди основных задач правоохранителей - обеспечение публичного порядка в местах компактного проживания, пребывания паломников-хасидов и недопущение каких-либо правонарушений.

Указано, что нацгвардейцы будут нести службу круглосуточно, будут как стационарные посты, так и пешие маршруты патрулирования центральной части города Умани и у озера вокруг мест купания паломников.

Кроме того, нацгвардейцы совместно с полицейскими следят за правопорядком в международном аэропорту "Борисполь", они будут нести службу в дни массового прибытия паломников и после завершения празднования в дни отлета.

Между тем, из Израиля сегодня, 3 сентября прибудет делегация в составе 11 полицейских, которые также будут следить за правопорядком в городе.

Напомним, в этом году в Умани ожидается прибытие около 50 тысяч хасидов, которые приедут для празднования Рош га-Шана.

Добавим, что более полусотни полицейских уже привлекли к охране правопорядка во время празднований.

Также стало известно, что в Умани развернули сводный отряд спасателей для обеспечения пожарной и техногенной безопасности, численность которого составляет 116 человек.

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Нацгвардия Умань Рош Ха-Шана
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