В Умани в местах проживания хасидов усиленно дежурят более 100 спасателей

Группировка усилено 29 единицами специальной и пожарно-спасательной техники.

В местах компактного проживания паломников организовано дежурство 10 стационарных постов.

В период со 2 по 9 сентября, в Умани хасиды со всего мира будут праздновать Рош га-Шан. Ожидается, что количество паломников, которые в этом году приедут в Умань, составит около 50 тысяч хасидов.