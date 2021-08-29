Более пол сотни полицейских будут охранять порядок в Умани во время Рош га-Шана
Для обеспечения безопасности граждан в Умани привлечено более полусотни патрульных. Они будут нести службу в городе во время празднования Рош га-Шана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.
"Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднований Рош га-Шана", - говорится в сообщении.
Указано, что кроме превентивной отработки города и района к охране порядка присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм".
Сотрудникам уже провели инструктаж и они направились по местам несения службы.
Напомним, в этом году в Умани ожидается прибытие около 50 тысяч хасидов, которые приедут для празднования Рош га-Шана.
Добавим, в МВД Украины рассказали о правилах эпидбезопасности, которых необходимо будет придерживаться хасидам во время празднований.