Более пол сотни полицейских будут охранять порядок в Умани во время Рош га-Шана

Для обеспечения безопасности граждан в Умани привлечено более полусотни патрульных. Они будут нести службу в городе во время празднования Рош га-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

"Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднований Рош га-Шана", - говорится в сообщении.

Указано, что кроме превентивной отработки города и района к охране порядка присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм".

Сотрудникам уже провели инструктаж и они направились по местам несения службы.