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Более пол сотни полицейских будут охранять порядок в Умани во время Рош га-Шана

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Умань, Воскресенье 29 августа 2021 14:18
Более пол сотни полицейских будут охранять порядок в Умани во время Рош га-Шана Фото: более пол сотни полицейских будут охранять порядок в Умани во время Рош га-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Для обеспечения безопасности граждан в Умани привлечено более полусотни патрульных. Они будут нести службу в городе во время празднования Рош га-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

"Более полусотни патрульных полицейских Черкасс, Киева, Днепра, Житомира, Винницы и Одессы в течение двух недель будут обеспечивать безопасность как местных жителей, так и иностранных гостей во время празднований Рош га-Шана", - говорится в сообщении.

Указано, что кроме превентивной отработки города и района к охране порядка присоединились представители общественного формирования Умани "Штурм".

Сотрудникам уже провели инструктаж и они направились по местам несения службы.

Напомним, в этом году в Умани ожидается прибытие около 50 тысяч хасидов, которые приедут для празднования Рош га-Шана.

Добавим, в МВД Украины рассказали о правилах эпидбезопасности, которых необходимо будет придерживаться хасидам во время празднований.

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Умань Рош Ха-Шана
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