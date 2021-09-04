В Умань прибули поліцейські з Ізраїлю на час святкування Рош га-Шана

До Умані прибули 11 поліцейських Держави Ізраїль. Спільно з українськими правоохоронцями вони нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

Поліцейські з Ізраїлю, разом з українськими правоохоронцями, до 11 вересня стежитимуть за порядком під час святкування Рош га-Шана.

Нагадаємо, в цьому році до Умані очікується прибуття близько 50 тисяч хасидів, які приїдуть для святкування Рош га-Шану.

Додамо, що понад пів сотні поліцейських вже залучили до охорони правопорядку під час святкувань.

Також стало відомо, що в Умані розгорнули зведений загін рятувальників для забезпечення пожежної та техногенної безпеки, чисельність якого складає 116 людей.

Крім того, в місто прибули близько 200 нацгвардійців.