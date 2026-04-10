Улютін пояснив, чому не підіймають прожитковий мінімум

В Україні досі не підвищують прожитковий мінімум, і зробити це найближчим часом не вийде. У Мінсоцполітики пояснили, що саме блокує реформу і які кроки потрібні, щоб ситуація змінилась.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр соціальної політики Денис Улютін під час години запитань до уряду.
Прожитковий мінімум в Україні прив'язаний приблизно до 170 різних виплат. Більшість із них - це зарплати, які насправді не мають жодного стосунку до цього показника.
Крім того, сама методика розрахунку прожиткового мінімуму застаріла і не відповідає реаліям сьогодення.
Улютін пояснив: перш ніж проводити повноцінну реформу, потрібно:
"Ми неодноразово підкреслюємо і з профільним комітетом, що необхідно відв'язати прожитковий мінімум від усіх виплат, до якого наразі він прив'язаний. Це близько 170 виплат, з яких більшість - це зарплати, які взагалі не мають нічого спільного безпосередньо з прожитковим мінімумом", - зазначив міністр.
Після ухвалення законів Україна зможе перейти до європейської практики розрахунку прожиткового мінімуму. Там беруть до уваги два складники:
Це дасть змогу визначати прожитковий мінімум більш точно й справедливо.
"Ми готові, комітет також готовий для того, щоб це приймати. Уряд також готовий рухатись далі", - підкреслив Улютін.
Тобто питання не в бажанні, а в послідовності кроків: спочатку чотири закони - і тільки потім сама реформа.
За словами Улютіна, підняти прожитковий мінімум поки неможливо - поки показник прив'язаний до 170 різних виплат, будь-яка зміна автоматично потягне за собою зростання витрат по всьому ланцюжку. Саме тому спочатку потрібно провести "відв'язку", і лише після цього - власне реформу.
Раніше Улютін заявив, що базові соціальні виплати в Україні скорочувати не планують.
Скорочення можливі лише у підтримці людей, які опинились у складних обставинах, і лише за умови зміни самого підходу до виплат - від виплат "за статусом" до адресної допомоги на основі реальних потреб.
Нагадаємо, тема перегляду прожиткового мінімуму обговорюється не вперше. Як повідомляло РБК-Україна, ще у вересні 2025 року міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що уряд разом із Мінсоцполітики працює над осучасненням цього показника.
Його хочуть відв'язати від невластивих доплат і зробити реальним відображенням рівня життя.