Коли Рада зможе взятися за пенсійну реформу: Улютін назвав головну умову

Для того, щоб внести до Верховної Ради законопроєкт про пенсійну реформу, Міністерство соціальної політики має завершити фінансові розрахунки на середньострокову перспективу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр соціальної політики України Денис Улютін розповів під час виступу на годині запитань до уряду.

"Наразі ми завершуємо фінансові розрахунки. Як я казав, пенсійна реформа - це не просто про цифри, які буде отримувати пенсіонер, а про те, чи ця пенсійна система дасть йому можливість пенсію отримувати довше, ніж один раз, коли ми приймемо таке рішення", - сказав Улютін.

Тому, за його словами, наразі необхідно забезпечити розрахунок на середньострокову перспективу.

"Десь років на 15, щоб ми бачили, враховуючи демографію і впливи економіки щодо цього, чи можлива така система, чи вона працюватиме, як вона працюватиме в порівнянні з діючою системою. І ці складні розрахунки ми зараз проводимо спільно з колегами з Міністерства фінансів, з нашими міжнародними партнерами", - додав міністр.

Улютін зазначив, що по завершенню цих розрахунків ми зможемо тоді вже подавати проєкт закону.

"Проєкт закону як драфт сам написаний, але потрібно наразі забезпечити просто чіткі розрахунки. Драфт ми можемо спільно на закритому засіданні проговорити", - сказав міністр.